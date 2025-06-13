أنغام تُطرب الجمهور السعودي في حفلين متتاليين

أحيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً كبيراً أمس (الأربعاء)، 11 حزيران (يونيو) الجاري، أطربت فيه جمهورها السعودي على مسرح "محمد عبده أرينا" في العاصمة الرياض ضمن حفلات عيد الأضحى بالمملكة.

وتطلّ أنغام على الجمهور السعودي في حفل ثانٍ، تحييه غداً الجمعة، 13 حزيران (يونيو) في "الخُبر أرينا" بمدينة الخُبر في المنطقة الشرقية، رفقة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وقدّمت أنغام في الحفل الأول عدداً من أغانيها الشهيرة، منها: "أساميك الكتيرة"، أكتبلك تعهد"، "عرفها بيا"، "3 حروف" وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

ونشر حساب "روتانا لايف" على منصة "إكس" جانباً من حفل أنغام الغنائي في الرياض، كما نشر فيديو لتفاعل الجمهور مع غنائها، وأرفقه بالتعليق: "سلطنة وطرب مع صوت مصر أنغام".

ووثّق مقطع مصوّر آخر لحظة صعود أنغام الى المسرح، وسط تصفيق الحضور وهتافاتهم، وعلّق عليه الحساب بالقول: "لحظات دخول صوت مصر النجمة أنغام الى المسرح".

كما نشر الحساب صوراً من خلف الكواليس، جمعت الفنانة أنغام والرئيس التنفيذي لـ"مجموعة روتانا للموسيقى" سالم الهندي وسفير جمهورية مصر لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

وبعد تقديم حفلاتها في السعودية، تتوجّه أنغام الى دولة الكويت لإحياء حفل غنائي جديد يوم الجمعة، 20 حزيران (يونيو)، على مسرح "أرينا الكويت"، وهو الحفل الذي يترقبه جمهورها هناك.

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