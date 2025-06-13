منى زكى تجدد تعاونها مع كاملة أبو ذكرى سينمائيا بعد 19 عاما

تعود النجمة منى زكى للتعاون للمرة الثانية مع المخرجة كاملة أبو ذكري سينمائيا بعد 19 عاما على تعاونهما الأخير فى فيلم "عن العشق والهوى" عام 2006، من خلال فيلم جديد من إنتاج شاهيناز العقاد، يحمل اسم مؤقت "رزق الهبل" من تأليف جورج عزمي.

ويعقد القائمون على العمل حاليا جلسات عمل مكثفة من أجل التحضيرات للفيلم، إذ أنه من المقرر بدء التصوير قريبا فور الانتهاء من التجهيزات والتحضيرات المطلوبة والمعاينات الخاصة بأماكن التصوير حيث من المنتظر عرضه خلال العام الجاري.

ويمثل الفيلم عودة منى زكي لتقديم الأدوار التي يغلب عليها الطابع الكوميدي، بعد "صعيدي في الجامعة الأمريكية" و"تيمور وشفيقة" و"أبو علي"، فأحداث الفيلم الجديد تدور في إطار اجتماعي كوميدي.

وتنتظر النجمة منى زكى عرض فيلمها الجديد الست، الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة أم كلثوم، حيث دخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج ليكون جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة، أو عرضه فى أحد المهرجانات الكبيرة خلال الفترة المقبلة.

والفيلم سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، يضم مجموعة من النجوم، منهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل.

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