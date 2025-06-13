يحيى الفخراني يتحدث عن عادل إمام ويفتقد النجم نبيل الحلفاوي

كشف الفنان يحيى الفخراني، خلال لقائه ضمن برنامج "مساء DMC"، الذي يقدّمه الإعلامي أسامة كمال على قناة dmc، سبب عدم تقديمه أعمالاً درامية في موسم رمضان الماضي، مشيراً الى أنه لم يجد العمل المناسب الذي يستفزه كممثل، ومؤكداً أن الفنان عادل إمام له وقفات يفتخر بها الجمهور.

وقال الفخراني: "إن ما يرضي الفنان إنه يتشاف من الجمهور، وعادل إمام له وقفات نفتخر بيها، واللي مبيحبّوش فَدِي أذواق، والفنان نبيل الحلفاوي قلت عنه أصدق الأصدقاء ومبيقولش حاجة مجاملة يكذب فيها، ومبيجرحش، وحقاني وكان قريب مني وافتقدته أكثر من أولاده".

وأضاف: "اعتذرت عن عدم المشاركة في موسم رمضان الماضي عشان مجاليش عمل يشدّني... بأشفق على المؤلفين لأن أنا قدمت كل الأفكار ومش لاقي حاجة مختلفة تتعرض عليّ وأقدمها، ومعنديش مشكلة مع الاقتباس من أعمال الغرب بس نعملها بحِرفية".

يُذكر أن المسرح القومي المصري أعلن عن عودة يحيى الفخراني بمسرحية "الملك لير"، التي من المتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث نشر المسرح القومي البوستر الرسمي للعمل، وعلّق عليه قائلاً: "النجم يحيى الفخراني يعود للمسرح القومي".

وفي جانب آخر، سبق وانتشرت شائعات عن تعرض الفنان يحيى الفخراني لوعكة صحية، ذلك بعدما ظهر الفخراني رفقة طبيبه الخاص، داخل إحدى العيادات، فتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، متكهّنين إصابته بوعكة صحية، ونفى الفخراني كل ما أُشيع عن تعرضه لأزمة صحية، مؤكداً: "أنا الحمد لله بخير، اطّمنوا مفيش حاجة من كل ما ينشر عن مروري بأزمة صحية".

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