شكرا لقرائتكم خبر عن الساقية للعرائس يقدم مسرحية" الطفل المعجزة".. السبت القادم والان مع تفاصيل الخبر

يقدم مسرح الساقية للعرائس مسرحية" الطفل المعجزة" وذلك إحتفالاً بأجازة أخر العام للأطفال، وذلك يوم السبت القادم الموافق 14 يونيو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويأتى ذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

ويقدم مسرح الساقية للعرائس أكثر من حفلة خلال شهر يوليو مثل حفل الكينج محمد منير، التي ستقدم يوم الخميس الموافق 19 يونيو، كما اعتاد على تقديم حفل لكوكب الشرق أم كلثوم، في أول خميس من كل شهر تقدم فيه كوكب الشرق أغنيتن من أروع أغانيها.



الجدير بالذكر أنه تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوى، كما تعرض الساقية حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر، ويقود الفريق المهندس محمد الصاوى والذى يقوم بتحريك العرائس .



