شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محسن يجدد تعاونه مع كامل الجندى بعد نجاح " أعملها إزاي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "أعملها إزاي"، يجدد الفنان كريم محسن تعاونه مع الملحن كامل الجندي، من خلال أغنية جديدة تحمل عنوان "راحت لياليه"، ضمن ألبومه المنتظر.

الأغنية من كلمات الشاعر محمد شكري، وتوزيع موسيقي لـعمر الإمام، ومن المقرر طرحها رسميًا يوم السبت المقبل عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية.

ويواصل كريم محسن من خلال هذا التعاون تثبيت خطه الغنائي المتنوع، الذي يجمع بين الإحساس الراقي والتوزيع العصري، في خطوة جديدة تؤكد تطوره الفني واستمراره في تقديم محتوى مميز لجمهوره.

كان المطرب كريم محسن قد طرح مؤخرًا، "جميلة الدنيا" مع الشاعر حسام سعيد، ومن ألحان كريم محسن وتوزيع محمد ياسر، وأغنية أخرى "لحظات التجلي" من كلمات محمود كلازا، وأغنية بعنوان "وأنت غايب" كلمات حسام سعيد، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ميكس وماستر محمد ياسر، جيتار مصطفى نصر، تشيلو أحمد حسام.

وأغنية أخرى بعنوان "بتحداكي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى الأغنية التي قام بتلحينها وهى من كلمات هانى صارو، وأغنية "أعملها إزاي"، وهي من كلمات أحمد العزب، وتوزيع عمر الإمام، وألحان كامل الجندى.