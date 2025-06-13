شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الشباب يقدم مسرحية " الفندق" قريباً والان مع تفاصيل الخبر

يستعد مسرح الشباب بقيادة الفنان تامر كرم، والتابع لـ البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، لتقديم العرض المسرحي" الفندق" من إخراج محمد الطايع، والمأخوذ عن رواية فندق العالمين للكاتب ايريك إيمانويل شميت، قريبا، والعرض من بطولة: أسماء عمرو، محمد هاني، شريهان قطب، منه الفيومي، محي الدين يحي، احمد شرباش، ايمان النقار، ادم وهدان .

عرض الفندق: دراماتورج فادي نشأت، أشعار سامح عثمان، تأليف موسيقى وألحان زياد هجرس، ديكور محمد فتحي، ملابس سماح نبيل، مخرج منفذ نهى فؤاد، فيديو مابينج محمد المأموني، إخراج محمد الطايع.

وتدور الأحداث حول مجموعة من نزلاء الفندق، الذي يتواجد فيه جميع من هم في حالة الغيبوبة أي بين الحياة والموت حيث تعرض كل منهم لحادث مختلف في توقيت متقارب، وتنتقل أرواحهم إلى "عالم بيني" عالق بين السماء والأرض، ومليء بالغموض، ومع تتابع الأحداث تتضح الذكرى الأخيرة لكل شخصية بالفندق .