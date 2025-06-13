شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وبتول عرفة ومدحت العدل ومى فاروق فى حفل زفاف منة القيعى (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حرص حسن الرداد ودياب والسيناريست مدحت العدل والمخرجة بتول عرفة ومحمد العمروسي ومي فاروق ومي كساب وأنوشكا، على حضور حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.



بتول عرفة مع العروسين



السيناريست مدحت العدل والمخرجة بتول عرفة



حسن الرداد والمخرجة بتول عرفة ومحمد العمروسي ومي فاروق



محمد العمروسي والمخرجة بتول عرفة ومي فاروق



مي فاروق والمخرجة بتول عرفة ومي كساب



المخرجة بتول عرفة وأنوشكا



المخرجة بتول عرفة مع دياب

وكانت منة عدلي القيعي احتفلت بخطوبتها على الممثل واليوتيوبر الشاب يوسف حشيش، في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.