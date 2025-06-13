شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد حماقى فى حفل زفاف منة القيعي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

حرص كل من النجوم ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي ومحمد حماقي على حضور حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم الدكتور أشرف زكي والفنان دياب والمخرج رامي إمام والمخرجة بتول عرفة وغيرهم.



فرح منة القيعي ويوسف حشيش



محمد حماقي في فرح منة القيعي ويوسف حشيش