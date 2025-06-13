فن ومشاهير

ياسمين عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد حماقى فى حفل زفاف منة القيعي (صور)

0 نشر
0 تبليغ

  • ياسمين عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد حماقى فى حفل زفاف منة القيعي (صور) 1/4
  • ياسمين عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد حماقى فى حفل زفاف منة القيعي (صور) 2/4
  • ياسمين عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد حماقى فى حفل زفاف منة القيعي (صور) 3/4
  • ياسمين عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد حماقى فى حفل زفاف منة القيعي (صور) 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز ومنة شلبى ومحمد حماقى فى حفل زفاف منة القيعي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الجمعة، 13 يونيو 2025 12:27 ص

حرص كل من النجوم ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي ومحمد حماقي على حضور حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم الدكتور أشرف زكي والفنان دياب والمخرج رامي إمام والمخرجة بتول عرفة وغيرهم.

ياسمين عبد العزيز في فرح منة القيعي ويوسف حشيش
فرح منة القيعي ويوسف حشيش

 

ياسمين عبد العزيز في فرح منة القيعي ويوسف حشيش
محمد حماقي في فرح منة القيعي ويوسف حشيش

 

ياسمين عبد العزيز في فرح منة القيعي ويوسف حشيش
ياسمين عبد العزيز في فرح منة القيعي ويوسف حشيش

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements