شكرا لقرائتكم خبر عن happy birthday أول فيلم مصرى يفوز بـ3 جوائز من مهرجان تريبيكا بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

فاز الفيلم المصري happy birthday بثلاث جوائز من مهرجان تريبيكا بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أفضل فيلم عالمي، وأفضل سيناريو عالمي، وأفضل مخرج.



جوائز المهرجان

وعلّق المخرج محمد دياب على فوز الفيلم، حيث كتب على حسابه، قائلا: "الحمد لله، ألف مبرووووووك فيلم (هابي بيرس داي) أول فيلم مصري يكسب 3 جوايز من مهرجان ترايبكا أفضل فيلم عالمي أفضل سيناريو عالمي، أفضل مخرجة، شكرا لكل من شارك في صناعه الفيلم في كل قسم الجوايز دي ليكوا. وشكرا للممثلين الرائعين وبالأخص، نيللي كريم حنان مطاوع، شريف سلامة، تايسون، علي صبحي، جهاد حسام الدين وبطلة الفيلم الصغيرة ضحى رمضان، شكرا للمنتجين والأصدقاء أحمد بدوي، أحمد عباس وداتاري تيرنر وجيمي فوكس، وشكرا كبيرة قوى شكرا للمنتج وصديق العمر أحمد دسوقي اللي آمن بالفيلم من أول ما كان فكره وخاطر وضحى عشانه بالكتير".

الفيلم عن قصة قصيرة لخالد وشيرين دياب. تأليف محمد دياب وسارة جوهر وإخراج سارة جوهر. إنتاج أحمد دسوقى، أحمد بدوى، أحمد عباس، داتارى تيرنر، ونجم الأوسكار جيمى فوكس.

الفيلم تشارك فى بطولته نيللى كريم وحنان مطاوع، وعرض وسط حضور عدد من الفنانين وأبطال الفيلم والجاليات العربية هناك، والمنتج أحمد دسوقى والمنتج أحمد بدوى، الذى يعد أحد أبرز الأعمال السينمائية فى المهرجان، الفيلم من تأليف محمد دياب وسارة جوهر، وإخراج سارة جوهر.