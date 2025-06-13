شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل سعد أردش .. اشتهر بجديته الشديدة وبصماته الفنية المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الجمعة مع ذكرى رحيل الفنان سعد أردش الذى اشتهر بموهبته الشديدة والتزامه مع جديته فى أداء الأدوار الذى لعبها خلال مسيرة فنية مليئة بالبصمات الخالدة، جمع سعد أردش فى دراسته بين الفن والقانون، فقد التحق بمعهد الفنون المسرحية، إلى جانب التحاقه بحقوق عين شمس؛ فحصل على بكالوريوس المعهد عام 1952، وليسانس الحقوق عام 1955، ثم حصل على دبلوم الإخراج، ومنها أكمل دراساته إلى أن حصل على الدكتوراه من الأكاديمية الدولية للمسرح عام 1961 بروما.

عاد أردش من بعثته أوائل الستينيات محملا بأفكار المسرحى الألمانى بريخت ونظريته فى كسر الإيهام ليقرر تقديم عدد من مسرحياته أولها "دائرة الطباشير القوقازية"، وقد ظل أردش مخلصا لبريخت طيلة حياته حتى أن آخر مسرحية قدمها للمسرح القومى كانت "الشبكة" عام 2007 وهى عن نص بريخت "قيام وسقوط مدينة ماهوجنى".

أسس أردش فى الستينيات مسرح الجيب الذى اضطلع بمسؤلية تقديم العروض التجريبية والطليعية وعمل مديرا له، وإن كان أردش أخرج مسرحية "هالو شلبى" للقطاع الخاص والذى يقدم أعمالا تجارية، لكن سرعان ما تجاوز تلك التجربة سريعا ولم يكررها ثانية.

أخرج ما يقرب من 52 مسرحية منها: "الأرض – السبنسة – مهر العروسة – الإنسان الطيب – أوبرا عايدة – الندم – النصابين – المسامير – الحرافيش – غراميات عطوة أبو مطوة" ومثل فى العديد من الأعمال الإذاعية والتليفزيونية، كما أدى بعض الأدوار فى عدد من الأفلام السينمائية منها "ظهور الإسلام – الاختيار".

له كتابان من تأليفه هما: المخرج فى المسرح المعاصر، المسرح الإيطالى منذ البدايات حتى أوائل الستينيات، كما ترجم عن الإيطالية 6 نصوص مسرحية ونشر له العديد من المقالات فى المجالات المتخصصة .