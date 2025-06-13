شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي يحيى حفل زفاف منة عدلى القيعى ويوسف حشيش (صور) والان مع تفاصيل الخبر

أحيا الفنان محمود العسيلي حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش، وسط حضور عدد من نجوم الفن، منهم الدكتور أشرف زكي والفنان دياب والمخرج رامي إمام والمخرجة بتول عرفة وغيرهم.

وكانت منة عدلي القيعي احتفلت بخطوبتها على الممثل واليوتيوبر الشاب يوسف حشيش، في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.