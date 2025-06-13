شكرا لقرائتكم خبر عن تأثر عدلى القيعى خلال رقصه مع ابنته منة بحفل زفافها على يوسف حشيش (صور) والان مع تفاصيل الخبر

ظهر عدلي القيعي، والد الشاعرة منة عدلي القيعي، وهو متأثر فى حفل زفافها على زوجها الفنان يوسف حشيش، حيث رصدتهما عدسات الكاميرات أثناء الرقص السلو في بداية الحفل.

وكانت منة عدلي القيعي احتفلت بخطوبتها على الممثل واليوتيوبر الشاب يوسف حشيش، في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.



أشرف زكي ودياب فى حفل زفاف منة عدلى القيعي ويوسف حشيش



العروس ووالدها



الفنان أشرف زكي



رامي إمام مع العروسين



عدلى القيعى يرقص مع ابنته منة