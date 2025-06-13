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أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى (صور)

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  • أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى (صور) 1/7
  • أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى (صور) 2/7
  • أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى (صور) 3/7
  • أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى (صور) 4/7
  • أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى (صور) 5/7
  • أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى (صور) 6/7
  • أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى (صور) 7/7

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القاهرة - سامية سيد - كتب علي الكشوطي

الخميس، 12 يونيو 2025 11:34 م

شهد حفل زفاف الشاعرة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش، حضور عدد من نجوم الفن، منهم الدكتور أشرف زكي، والفنان دياب والمخرج رامي إمام والمخرجة بتول عرفة وغيرهم.

وكانت منة عدلي القيعي احتفلت بخطوبتها على الممثل واليوتيوبر الشاب يوسف حشيش، في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.

أشرف زكي ودياب فى حفل زفاف منة عدلى القيعي ويوسف حشيش
أشرف زكي ودياب فى حفل زفاف منة عدلى القيعي ويوسف حشيش

 

العروس ووالدها
العروس ووالدها

 

الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي

 

رامي إمام مع العروسين
رامي إمام مع العروسين

 

عدلى القيعى يرقص مع ابنته منة
عدلى القيعى يرقص مع ابنته منة

 

منة عدلى القيعى ترقص مع والدها
منة عدلى القيعى ترقص مع والدها

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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