شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تتعرض للتحرش في فيلم الست لما.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد الفنانة ياسمين رئيس لبدء تصوير دروها في فيلم الست لما مع النجمة يسرا خلال الأيام المقبلة، حيث تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية وفاء، فتاة في منتصف العشرينيات، وهى شابة متحررة جميلة وجريئة، خريجة جامعة أمريكية أنيقة، واثقة من نفسها لكنها تتعرض لتحرش وحشى داخل سيارة أوبر ما يهز عالمها وتعانى من صدمة نفسية عنيفة بسبب الموقف.



ياسمين رئيس فى فيلم الست لما

فيلم "الست لما" من بطولة يسرا، ماجد المصرى، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مى حسن، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى حول عدد من قضايا المرأة.

ياسمين رئيس قدمت العام الماضى فيلمين الأول، "الفستان الأبيض" وتم عرضه في شهر نوفمبر 2024، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ودارت أحداثه حول "وردة"، وهي عروس تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف، مما يدفعها للانطلاق في رحلة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة للبحث عن فستان بديل

ثانى الأفلام التي قدمتها ياسمين رئيس العام الماضى، "الهنا اللى أنا فيه" الذى تم عرضه فى شهر ديسمبر 2024، حيث شاركت فى بطولته إلى جانب كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، ودارت أحداثه في اطار كوميدى