شكرا لقرائتكم خبر عن منة عدلى القيعى ويوسف حشيش فى صور جديدة من حفل زفافهما والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الفنانة منة عدلي القيعي وزوجها الفنان يوسف حشيش في صور جديدة من حفل زفافهما، والذي يقتصر على الأصدقاء والأقارب والفنانين المقربين من الثنائي.



منة عدلى القيعى ويوسف حشيش



منة عدلى القيعى ويوسف حشيش



منة عدلى القيعى و يوسف حشيش



منة عدلى القيعى و يوسف حشيش



منة عدلى القيعى ويوسف حشيش



منة عدلى القيعى و يوسف حشيش



منة عدلى القيعى ويوسف حشيش



منة عدلى القيعى و يوسف حشيش



منة عدلى القيعى و يوسف حشيش



منة عدلى القيعى و يوسف حشيش

وكانت منة عدلي القيعي احتفلت بخطوبتها على الممثل واليوتيوبر الشاب يوسف حشيش، في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.