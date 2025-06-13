بعد 36 موسماً.. مبتكر The Simpsons يفصح عن شخصيته الحقيقية في المسلسل

ميرنا وليد - بيروت - في تصريح لافت، كشف مات جرونينج، مبتكر مسلسل الرسوم المتحركة الشهير The Simpsons، عن الشخصية التي تمثل جانبًا شخصيًا من حياته داخل العمل، مشيرًا إلى أنه لا يرى نفسه في بارت، كما يعتقد الكثيرون، بل في شخصية ميلهاوس، الصديق الحميم لبارت والمعروف بشخصيته الحزينة والمهمشة، وقال جرونينج: "سأكشف لكم سرًا صغيرًا.
.. أنا ميلهاوس"، في إشارة إلى قربه النفسي من هذه الشخصية تحديدًا، رغم الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها بارت في المسلسل، ويُذكر أن جرونينج استلهم شخصيات العائلة الرئيسية في المسلسل من عائلته الحقيقية، إذ يحمل والداه اسمي هومر ومارج، بينما تُدعى شقيقتاه ليزا وماجي، واسم جده آبي، وهي الأسماء ذاتها التي حملتها شخصيات العائلة في The Simpsons، وكان المسلسل قد أنهى مؤخرًا موسمه السادس والثلاثين على قناة Fox، ليصل إلى 790 حلقة، مما يجعله أحد أطول المسلسلات التلفزيونية في التاريخ وأكثرها تأثيرًا.
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