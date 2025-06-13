أدهم علي يطرح "لعنة عليك" .. بكليب درامي بالذكاء الإصطناعي

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان المصري الشاب أدهم علي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "لعنة عليك"، الكليب جاء بطابع درامي واضح، واستلهم في تنفيذه بعض اللمسات البصرية الحديثة بأسلوب قريب من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أضفى على العمل طابعًا بصريًا خاصًا.



الأغنية كتبها مودي نبيل، ولحّنها محمود صلاح، ووزّعها عمرو الخضري، بينما أخرج الفيديو كليب محمد سامي. وتحمل الأغنية مشاعر حادة تدور حول الخيانة والانفصال، مع كلمات مباشرة مليئة بالتحدي والخذلان.

من أبرز مقاطع الأغنية:

"ها أبيع العشرة واعذرني… مش هديك تاني أمان

مفيش ولا حاجة تجبرني… أفضل مع واحد خان"

إصدار "لعنة عليك" يأتي بعد فترة قصيرة من النجاح الذي حققه أدهم في حفله الأخير بمدينة مرسى علم، والذي شارك فيه الفنان رامي عياش ضمن إحدى الفقرات الغنائية، حيث لاقى الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال ثاني أيام عيد الأضحى.

وكان أدهم قد طرح أيضًا كليب "قالولك عني إيه خلاك تودعني" على شكل فيديو كلمات، وحقق انتشارًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو من كلمات وألحان محمود هلال، وتوزيع بلوكا المزيكاتي، وميكس وماستر عمرو الخضري.

أدهم علي يواصل خطواته بثبات في مشواره الفني، جامعًا بين الكلمة القوية والصورة الحديثة، مما يرسّخ اسمه ضمن الأصوات الصاعدة في الساحة الغنائية العربية.

