ديو يجمع شيماء المغربي ومحمد المشعل

ميرنا وليد - بيروت - صدر ديو أغنية "يا زينة يا نصيبي" للفنان السعودي محمد المشعل والفنانة المصرية شيماء المغربي على طريقة الفيديو كليب.

"يا زينة يا نصيبي" ديو يجمع بين اللهجتين الخليجية والمصرية بقالب غنائي ايقاعي، حيث تميز هذا الإصدار الصيفي بالحياة والحيوية، كما وتميز بموضوع الحب والغزل بين الشريكين بأسلوب السهل الممتنع، حيث جاءت مصطلحاته بسيطة وقريبة من الشارع العربي.

حمل كليب أغنية "يا زينة يا نصيبي" توقيع المخرج جميل جميل المغازي، وتم تصويره في شارع "المعز" الذي يُعتبر من الشوارع السياحية البارزة في منطقة الحسين في مصر، وتدور فكرة الكليب حول قصة حب تجمع سائح مع مرشدة سياحية.

وأعرب كل من محمد المشعل وشيماء المغربي عن سعادتهما بهذا العمل الغنائي الذي أظهر كيمياء فنية بينهما من حيث الأداء والتقارب الموسيقي، حيث شددا على أهمية الإنسجام الذي لعب دوراً مهماً في ايصال الديو بهذا الشكل الموسيقي.

أغنية "يا زينة يا نصيبي" من كلمات خالد ڤرناس والحان كريم فتحي وتوزيع اسلام وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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