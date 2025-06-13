"F1 – The Movie ".. براد بيت يروي قصة شغفه القديم بالسباقات

ميرنا وليد - بيروت - عبّر النجم العالمي براد بيت عن سعادته الكبيرة بمشاركته في فيلمه الرياضي الدرامي الجديد F1 – The Movie، مؤكدًا أن العمل في مشروع يتناول عالم سباقات السيارات كان حلمًا يراوده منذ سنوات طويلة، وخلال مؤتمر صحفي عالمي في مدينة مكسيكو، كشف بيت أن فكرة الفيلم تمثل تتويجًا لطموح امتد لعقود، مشيرًا إلى أن رغبته في تقديم عمل سينمائي عن السباقات كانت قائمة منذ زمن، لكن المحاولات السابقة لم تكتمل.

وقال: "سواء كانت على دراجات أو سيارات، لم تنجح الأمور… حتى جاءت هذه الفرصة"، وأكد بيت أن التعاون مع المخرج جوزيف كوسينسكي كان من أبرز عناصر تحمسه للمشروع، خاصة أن كوسينسكي طرح فكرة تصوير الفيلم خلال موسم الفورمولا 1 الفعلي، مع إشراك الممثلين داخل سيارات حقيقية على مضمار السباق، وهو ما وصفه براد بأنه "تجربة غير عادية"، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب بيت كل من خافيير بارديم، كيري كوندون، وتوبياس مينزيس، ومن المقرر أن يُعرض في صالات السينما ابتداءً من 27 حزيران المقبل، وإختتم بيت حديثه قائلاً: "العمل في الفورمولا 1 لم يشبه أي شيء خضته سابقًا خلال مسيرتي الطويلة… كان أشبه بحلم تحقق بكل تفاصيله".