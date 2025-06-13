بعد 19 عاماً.. أغنية "بقت عادة" لـ محمد حماقي تُعاد بصوت 4 نجوم إسبان دون إذن

ميرنا وليد - بيروت - أثار عدد من محبي الفنان المصري محمد حماقي موجة من التساؤلات والاستياء بعد اكتشاف نسخة إسبانية غير رسمية لأغنيته الشهيرة "بقت عادة"، التي طُرحت ضمن ألبومه "خلص الكلام" عام 2006.

النسخة الجديدة تحمل نفس اللحن والأداء تقريباً، وقد تم تصويرها على شكل فيديو كليب أُطلق قبل نحو شهر عبر قناة مغني الراب الإسباني العالمي Original Elia على يوتيوب.

النسخة الإسبانية شارك فيها أربعة فنّانين، هم: أوريجينال إلياس، والثنائي لاس رودس المؤلف من الأختين كورال وأمارا رودس، إلى جانب المغني Java Medina. وحقق الفيديو مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ صدوره، ما أثار الجدل حول حقوق الملكية الفكرية للأغنية الأصلية.

يُذكر أن "بقت عادة" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع تميم، ولم تُصوّر كفيديو كليب رسمي رغم نجاحها الكبير .