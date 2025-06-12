شكرا لقرائتكم خبر عن سامو زين يتعاون مع الشاعر أسامة محرز لأول مرة في ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النجم سامو زين تجربة فنية جديدة من خلال تعاونه لأول مرة مع الشاعر أسامة محرز، وذلك في أغنية من ألبومه الغنائي المرتقب، والتي تحمل طابعًا مختلفًا عن أعماله السابقة.

الأغنية من ألحان علي الخواجة، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتأتي ضمن خطة سامو زين لتقديم موسيقى متنوعة تُرضي ذوق جمهوره وتعكس تطور مشروعه الفني.

وعبرالشاعر أسامة محرز في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن سعادته بهذا التعاون، قائلًا:"فخور بانضمامي لفريق عمل ألبوم سامو زين، وسعيد بهذه الأغنية الغالية جدًا على قلبي، وأتمنى أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، فهي تحمل طابعًا مختلفًا عن المعتاد".

وطرح مؤخرًا النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بصى بصة" من كلمات وألحان وتوزيع حسون وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وشاركه فى الأغنية حسون، كان قد طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "القبول نعمة" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح مؤخرًا النجم سامو زين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.

وطرح أيضًا النجم سامو زين، مؤخرًا، أغنية بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.