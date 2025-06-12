هذا السر يجمع بين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز.. فما هو؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 10:20 مساءً - من أشهر الصداقات داخل الوسط الفني، علاقة الصداقة القوية بين النجمين ماجد الكدواني وكريم عبد العزيز، التي نشأت منذ حوالي أكثر من 24 عامًا، بالتزامن مع عرض فيلمهما "حرامية في كي جي تو". وقد تحدث النجم ماجد الكدواني عن علاقة الصداقة والأخوة التي جمعته بالفنان كريم عبد العزيز وعن الأسرار التي جمعتهما تحديدًا فنيًا.

هذا السر كشفه ماجد الكدواني عن كريم عبد العزيز!

حل الفنان ماجد الكدواني ضيفًا على المخرج معتز التوني في برنامجه "فضفضت أوي"، وخلال الحلقة كشف عن سر الصداقة التي جمعته بالنجم، واتفاقهما فنيًا في العديد من الأعمال الكوميدية؛ حيث قال: "أنا ومتفقين على نهج معين، أحنا جبناء كوميديا جدًا".

وأكمل ماجد الكدواني: "لأننا بنخاف من الأفورة ومن الكسفه بتاعة الإيفيه اللي مايجبش، فأنا وكريم اتفقنا على جملة من وقت فيلم "حرامية في كي جي تو" قال لي بص يا صاحبي إحنا نمثل ونصدق ونستخبى في الشخصية، ضحكنا ضحكنا مضحكناش أدينا متصدقين ومستخبيين في الشخصية".

وتابع: "من هنا اتعلمت إني مستخبي في الشخصية وأني أقول أي حاجة من الشخصية، يعني شخصية "المر بزيادة" في فيلم "الرجل الأبيض المتوسط" كان هايبر جدًا ومجنون ولكن من الشخصية".

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يُذكر أن فيلم "حرامية في كي جي تو" الذي عُرض عام 2001، هو أول تجربة سينمائية تجمع الثنائي كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وشاركهما البطولة حنان ترك، طلعت زكريا، ونشوى مصطفى، وهو من إخراج ساندرا نشأت.

أطلعوا على مع نجاح المشروع X وتصدره شباك التذاكر.. أفلام كريم عبد العزيز جعلته يتربع على عرش الإيرادات

ماجد الكدواني ضيف شرف كريم عبد العزيز في "المشروع X "

يشارك الفنانصديقه الفنان كريم عبد العزيز في فيلمه "المشروع X"، الذي يُعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025؛ حيث بدء عرض الفيلم قبل العيد بأسبوع محققًا أعلى إيرادات في تاريخ السينما.

وبالإضافة إلى ماجد الكدواني يشارك في الفيلم عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد وذلك إلى جانب أبطال العمل الرئيسين وهم: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني.

"المشروع X" أول فيلم مصري يُعرض بتقنية IMAX، وتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

وتدور أحداثه حول يوسف الجمال عالم المصريات الذي يخوض رحلة موت بصحبة فريقه من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، بهدف إثبات نظرية غريبة!! تتمثل في اكتشاف سر بناء الهرم الأكبر وذلك فى إطار من الاثارة والنشويق.

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