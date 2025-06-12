الإعلان عن موعد عرض فيلم "أحمد و أحمد" من بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 10:20 مساءً - أعلنت الشركة المُنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي خلال الفترة المُقبلة، كما تم الكشف عن البوستر الدعائي للفيلم والذي ظهر فيه أبطاله الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمي.

طرح فيلم "أحمد وأحمد" مطلع الشهر المُقبل

وكان الحساب الخاص بالشركة المُنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" على "إنستغرام" أعلن موعد طرح الفيلم بمطلع شهر يوليو المُقبل، وذلك من خلال نشر البوستر الدعائي للفيلم والتعليق عليه بـ: "استنوا فيلم احمد واحمد بطولة احمد واحمد 2 يوليو في جميع دور العرض".

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أحداث وفريق عمل فيلم "أحمد وأحمد"

وتدور أحداث فيلم "أحمد و أحمد" في إطار من الكوميديا والأكشن من خلال سرد قصة "أحمد - أحمد فهمي" الذي يعمل مهندس ديكور ويُقرر العودة إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، إلا أن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله "أحمد - أحمد السقا" في حادث غامض ويهرع شقيق أخته "أحمد" للوقوف إلى جانبه و رعايته، وحينها يكتشف سراً صادماً وهو أن خاله "أحمد - أحمد السقا" هو العقل المُدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يُعاني من فقدان الذاكرة يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضي لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف العديد من الأسرار التي قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

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ويُشارك ببطولة فيلم "أحمد و أحمد" كل من أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبدالرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، حاتم صلاح، كما يتضمن الفيلم ظهور عدد من ضيوف الشرف، ومن أبرزهم: أوس أوس، وإبراهيم حجاج.

ويأتي الفيلم من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش، ومحمد عبدالله، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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