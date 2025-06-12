الكشف عن موعد حفل توزيع جوائز غرامي 2026.. تحديثات وتعديلات وإضافات جديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 10:20 مساءً - أعلنت الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم المعنية بإقامة حفل توزيع جوائز غرامي الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الموسيقية العالمية وأكثرها شهرة وتأثيراً، عن موعد حفل عام 2026 في نسخته الـ 68، حيث من المقرر إقامة الحفل في شهر فبراير القادم لتكريم نخبة الفنانين والمبدعين في صناعة الموسيقى.

موعد حفل توزيع جوائز غرامي 2026

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أعلن القائمون على حفل توزيع جوائز غرامي أنه من المقرر إقامة حفل عام 2026 في نسخته الـ 68 يوم 1 فبراير، وذلك في قاعة كريبتو.كوم أرينا الشهيرة في لوس أنجلوس، وسيُبث مباشرةً على قناة سي بي إس، كما يُبث عبر منصة باراماونت بلس. هذا ومن المقرر الكشف عن الترشيحات النهائية في 7 نوفمبر القادم 2025.

تحديثات جديدة في حفل غرامي 2026

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وفي أعقاب الكشف عن موعد الحفل القادم والترشيحات، كشفت الأكاديمية أيضاً عن العديد من التحديثات الجديدة، بما في ذلك فئات جديدة، وقواعد أهلية، وتقدير مُستحق للمساهمات الفنية التي غالباً ما تُغفل، حيث سيُضيف الحفل فئة جديدة كلياً لأفضل غلاف ألبوم، ويتضمن تحديثات في مجالات موسيقى الريف والكلاسيكية والموسيقى العامة.

كما تم تعديل قواعد المنتجات المادية. الآن، ستُعتبر الألبومات المبيعة مباشرةً عبر مواقع الفنانين أو شركات الإنتاج مؤهلة لعدة فئات حرفية، بما في ذلك أفضل ملاحظات الألبوم وأفضل ألبوم تاريخي. يعكس هذا سوقاً أكثر حداثة وتوجهاً نحو المعجبين. كما انتقلت اللجنة المشرفة على التغليف والعرض من إطار إقليمي إلى إطار وطني، بهدف وضع معيار أوسع وأكثر توحيداً.

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ومن ضمن التعديلات جاء التالي:

في فئة موسيقى الريف، أُعيدت تسمية جائزة أفضل ألبوم موسيقى ريفي إلى أفضل ألبوم موسيقى ريفي معاصر، كما أُضيفت فئة أفضل ألبوم موسيقى ريفي تقليدي.

في مجال الموسيقى الكلاسيكية، سيحصل الملحنون ومؤلفو الأغاني/النصوص على جوائز غرامي، لينضموا إلى الفنانين والمنتجين والمهندسين في الألبومات الفائزة.

بالنسبة لجائزة أفضل فنان جديد: الفنانون الذين ساهموا سابقاً في ترشيح ألبوم العام، ولكن لم تُسجل لهم نسبة تشغيل تُذكر سوى أقل من 20% من إجمالي وقت تشغيله، أصبحوا الآن مؤهلين للحصول على جائزة الإنجاز.

قواعد أهلية جديدة

أهلية المنتج: 31 أغسطس 2024 - 30 أغسطس 2025.

تسجيل شركات الإعلام: 7 يوليو - 22 أغسطس 2025.

التقديم عبر الإنترنت: 16 يوليو - 29 أغسطس 2025.

التصويت في الجولة الأولى: 3 أكتوبر - 15 أكتوبر 2025.

إعلان المرشحين: 7 نوفمبر 2025.

التصويت في الجولة النهائية: 12 ديسمبر 2025 - 5 يناير 2026.

حفل توزيع الجوائز: 1 فبراير 2026.

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