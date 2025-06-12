ديفيد بيكهام وميريل ستريب وكيت وينسلت في ضيافة الملك تشارلز.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 يونيو 2025 10:20 مساءً - احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيس "مؤسسة الملك"، أقام الملك تشارلز حفل توزيع جوائز مؤسسة الملك السنوي في قصر سانت جيمس بلندن، وقد شهد هذا الحفل لفيف من النجوم والشخصيات الشهيرة، كان من بينهم ديفيد بيكهام (سفير مؤسسة الملك)، ميريل ستريب، كيت وينسلت، والمزيد.

الملك تشارلز يشهد حفل توزيع جوائز مؤسسة الملك

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حضر الملك البريطاني، البالغ من العمر 76 عاماً، الحفل الذي يحتفي بأعمال الطلاب والمعلمين والخريجين والشركاء الذين ساهموا في عمل المؤسسة في مختلف القطاعات، مثل الاستدامة ومهارات التراث التقليدي والتعليم البيئي.

ومن بين الـ200 مدعو للحدث السنوي، حضر ديفيد بيكهام، ميريل ستريب، وكيت وينسلت، والتُقطت صور للثلاثي وهم يتبادلون الضحكات مع الملك تشارلز.

ومن الجدير بالذكر أن لقاء ميريل ستريب، 75 عاماً، وكيت وينسلت، 49 عاماً، بالملك تشارلز لم يكن الأول، فقد التقيا به في مناسبات سابقة. أما ديفيد بيكهام فتربطه علاقة وثيقة بالعائلة المالكة البريطانية بشكلٍ عام والملك تشارلز بشكلٍ خاص، وقد أصبح سفيراً لمؤسسة الملك العام الماضي 2024، تعاون كثيراً مع الملك والعائلة المالكة البريطانية.

ويأتي حفل توزيع الجوائز هذا العام في الوقت الذي كشفت فيه المؤسسة الخيرية عن تدريبها لأكثر من 115 ألف طالب في مجال الحرف التقليدية والتعليم البيئي على مدار 35 عاماً، واستقبالها أكثر من 2.5 مليون زائر إلى وجهاتها في المملكة المتحدة، وإحداثها تأثيراً إيجابياً على حياة أكثر من 500 ألف شخص من خلال التخطيط الحضري المستدام.

تقدير ديفيد بيكهام بأحد الأوسمة الملكية

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وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، سيحصل ديفيد بيكهام، البالغ من العمر 50 عاماً، أخيراً على وسام الفروسية؛ تقديراً لمسيرته الكروية ومساهمته في المجتمع البريطاني، وسيُطلق على زوجته، فيكتوريا بيكهام، لقب "ليدي بيكهام"، وذلك بعد أن رُشح لنيل لقب فارس منذ سنوات، تحديداً عام 2011.

ولن يكون هذا التقدير هو الأول لديفيد بيكهام من العائلة المالكة البريطانية، فقد سبق وحصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) عام 2003.

مؤسسة الملك

أسس الملك تشارلز مؤسسة الملك عام 1990، عندما كان أمير ويلز، وذلك لدعم المجتمعات التي يتعايش فيها الناس والأماكن وكوكب الأرض بانسجام. تقدم المؤسسة الخيرية دورات تعليمية لما يقرب من 15 ألف طالب سنوياً، وبرامج صحية ورفاهية لما يقرب من 2000 شخص سنوياً، وتقود مشاريع إنشاء الأماكن والتجديد في المملكة المتحدة وخارجها لإحياء المجتمعات والمباني التاريخية.

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