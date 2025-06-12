وفاة النجم الكوري كيم جونغ سوك تهز كوريا.. وعائلته تخرج عن صمتها

ميرنا وليد - بيروت - فُجع الوسط الفني في كوريا الجنوبية بوفاة عارض الأزياء والنجم التلفزيوني كيم جونغ سوك، عن عمر ناهز 29 عاماً، إثر سقوطه من مبنى سكني شاهق في مدينة "هانام" بمقاطعة "جيونجي"، يوم 4 حزيران الجاري، في حادث لا تزال ملابساته غامضة وسط سيل من الشائعات والتكهنات، وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الحادث وقع عقب مشادة كلامية بين كيم وصديقته، وسط مزاعم غير مؤكدة عن تحطيم زجاجة خلال الشجار، ما دفع البعض للحديث عن احتمال إقدامه على الإنتحار، خوفاً من تدخل الشرطة، ورغم تأكيد العائلة نبأ الوفاة يوم 6 يونيو خلال مراسم الدفن، فقد اختارت التزام الصمت حيال تفاصيل الحادث، ما فتح الباب أمام روايات متضاربة على مواقع التواصل، وفي أول رد من العائلة، نفت شقيقة كيم عبر منشور مطوّل عبر حساباتها، كل ما تم تداوله عن وجود عنف أو شجار مع صديقته، مؤكدة أن شقيقها لم يكن تحت تأثير الكحول، ولم يقتحم أي منزل.

وكشفت بالمقابل أن كيم كان يمرّ بأزمة نفسية حادّة بعد تعرّضه لعملية احتيال استثماري خسر خلالها أمواله بالكامل، وغرق بسببها في ديون كبيرة أثّرت بشدة على حالته النفسية، وأضافت: "ما يُنشر من شائعات جارحة يزيد ألمنا، وسنتخذ إجراءات قانونية بحق كل من يروّج معلومات كاذبة عن ظروف رحيله".

كيم جونغ سوك بدأ مسيرته كعارض أزياء لعدد من العلامات التجارية، واكتسب شهرة واسعة بعد ظهوره في إعلان لمستحضرات تجميل رجالية، قبل أن يشارك في برنامج المواعدة الكوري الشهير "Skip Dating"، الذي حقق له انتشاراً واسعاً، وأشارت تقارير محلية إلى أن كيم كان لا يزال نشطاً على حساباته حتى أيام قليلة قبل وفاته، إلا أن عائلته قررت إغلاقها بعد رحيله، احتراماً لخصوصيته.