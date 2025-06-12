شكرا لقرائتكم خبر عن بقبلة على الرأس واليد.. يوسف حشيش يستقبل عروسته منة عدلى القيعي (صور) والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الفنان يوسف حشيش عروسه منة عدلي القيعي بعد ارتدائها فستان الزفاف بقبلة على الرأس واليد، متغزلا في إطلالتها الساحرة، وذلك قبل انطلاق مراسم زفافهما وسط حضور الأهل والأصدقاء.



منة عدلي القيعي



الشاعرة منة عدلى القيعى



منة عدلى القيعى



زواج منة عدلى القيعى



يوسف حشيش ومنة عدلي القيعي



منة عدلى القيعى ويوسف حشيش



منة عدلى القيعى ويوسف حشيش



منة عدلى القيعى ويوسف حشيش



منة عدلى القيعى ويوسف حشيش

وتحتفل الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش، بزواجهما في أحد الأماكن بالقاهرة، ويقتصر الحفل فقط على حضور الأهل والأصدقاء وبعض المطربين، وبدأ أصدقاء منة ويوسف في تداول الصور الأولى من حفل الزفاف حيث تظهر منة بإطلالة راقية وساحرة.

وكانت منة عدلي القيعي احتفلت بخطوبتها على الممثل واليوتيوبر الشاب يوسف حشيش، في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أمير مرتضي منصور، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.