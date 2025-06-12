شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الكاثوليكي يكرم الزميل بهاء نبيل وعددا من الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المركز الكاثوليكى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، مساء اليوم الخميس، الزميل بهاء نبيل الصحفى بموقع وجريدة الخليج 365، في احتفالية مميزة أقيمت داخل المركز للتغطية المتميزة لفعاليات أنشطة المركز الكاثوليكى خلال دورة المهرجان الـ 73.

وحضر عدد من الصحفيين والإعلاميين لتكريمهم في الاحتفالية التي أقيمت بكنيسة الفرنسيسكان بمنطقة وسط البلد، وسلم الأب بطرس دانيال شهادة تقدير للزملاء الصحفيين والمصورين الذين تميزوا في تغطية الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكى للسينما، بجانب أنشطة المركز الكاثوليكى المختلفة على مدار العام.



بهاء نبيل



تكريم الزملاء الصحفيين

وأقيمت الدورة الـ 73 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بحضور عدد من نجوم الفن، والذى شهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، كما شهدت توزيع الجوائز على الأفلام الفائزة المشاركة في هذه الدورة.

وكرم المركز الكاثوليكى عددا من نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة أو من تألقوا في أعمال فنية مؤخراً منهم، الفنان أحمد ماهر والفنانة لوسي والفنان محمود الحديني، والفنان شريف الدسوقي، والفنانة انتصار، والمنتج حسين القلا، كما منح الفنانة إيمان العاصي جائزة أفضل ممثلة دراما والفنان طه دسوقي أفضل ممثل دراما، وفى حفل الختام منح الفنانين الفائزين بأعمالهم المشاركة بالدورة 73 جوائزهم أبرزهم، منى زكى، وأحمد داود، وسما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين.