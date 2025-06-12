شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولى من زفاف منة عدلى القيعى ويوسف حشيش والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الشاعرة الغنائية منة عدلى القيعي والفنان يوسف حشيش، بزواجهما في أحد الأماكن بالقاهرة، ويقتصر الحفل فقط على حضور الأهل والأصدقاء وبعض المطربين، وبدأ أصدقاء منة ويوسف في تداول الصور الأولى من حفل الزفاف حيث تظهر منة بإطلالة راقية وساحرة.



زواج منة عدلي القيعي ويوسف حشيش



زواج منة عدلي القيعي ويوسف حشيش



زواج منة عدلي القيعي ويوسف حشيش



زواج منة عدلي القيعي ويوسف حشيش

وكانت منة عدلي القيعي احتفلت بخطوبتها على الممثل واليوتيوبر الشاب يوسف حشيش، في شهر أكتوبر الماضي 2024، وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن منهم دياب، وزوجته هاجر الإبياري، شيكو، أكرم حسني، كارمن سليمان، كما حضر عدد كبير من الأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني.

وتُعد منة عدلي القيعي من أبرز كاتبات الأغاني في الساحة الشبابية، حيث بدأت مسيرتها في مجال الإعلان ككاتبة إبداعية، قبل أن تخطو أولى خطواتها في عالم الأغنية عبر التعاون مع المنتج حسن الشافعي والمطرب أحمد شيبة في أغنية "يا دنيا علمينا متعلميش علينا"، التي شكّلت انطلاقتها الحقيقية.