ميرنا وليد - بيروت - روى عالم الآثار المصري الشهير الدكتور زاهي حواس واقعة طريفة جمعته بالممثلة إلهام شاهين، التي كانت تحلم منذ سنوات بتجسيد شخصية الملكة الفرعونية حتشبسوت في عمل درامي ضخم، قبل أن تتراجع عن المشروع بشكل مفاجئ، وفي لقائه مع الإعلامي محمود الشريف في برنامج "مراسي" على قناة "النهار"، أوضح حواس أن شاهين كانت متحمسة بشدة لتقديم الدور، واعتبرته أحد أبرز طموحاتها الفنية، إلا أن فحصًا بالأشعة المقطعية أُجري على مومياء الملكة غيّر مسار المشروع بالكامل، وأشار حواس إلى أن التحاليل الطبية كشفت أن الملكة حتشبسوت كانت بدينة بشكل واضح، وهو ما دفع إلهام شاهين إلى التراجع عن فكرة تجسيد الشخصية، احترامًا للدقة التاريخية في مظهر الملكة، رغم أن العمل لم يكن قد دخل حيّز التنفيذ بعد.

كانت هذه تفاصيل خبر إلهام شاهين تراجعت عن تجسيد "حتشبسوت" بعد إكتشاف غير متوقع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.