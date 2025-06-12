ليال عبود تطرق أبواب الصيف بأغنيتها الجديدة بعنوان "دق دق"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية ليال عبود أغنيتها الجديدة بعنوان "دق دق"، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، في تعاون فني جمعها مع الشاعر فراس سعد الدين، والملحن الشاب سامر، والموزع الموسيقي علي دهب.



الأغنية حملت توقيع غدي سليمان في الميكس والماسترينغ، وأخرج الكليب أمير سلمان.

"دق دق" تأتي بإيقاع شرقي راقص وتعبّر عن مشاعر الحب والجنون والتعلق، حيث تقول ليال في الأغنية: "دق دق دق قلبي دق... وحق اللي خلقها بسبعة". وقد تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو كليب الذي ظهرت فيه ليال بأسلوب جريء وحيوي، يعكس روح الأغنية.

تُعد هذه الأغنية جزءًا من خطة ليال عبود الصيفية التي تهدف لإصدار أعمال شبابية بإيقاع سريع وكلمات لافتة.