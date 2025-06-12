في تعاون جديد مع وزارة الثقافة.. محمد هنيدي يفتتح موسم المسرح من الإسكندرية

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة تهدف إلى إحياء المسرح المصري وتوسيع انتشاره خارج العاصمة، استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الممثل المصري محمد هنيدي، في اجتماع حضره المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، لمناقشة التعاون في تقديم عروض مسرحية جماهيرية في عدد من المحافظات المصرية.



يأتي هذا التعاون في إطار خطة وزارة الثقافة لتوسيع رقعة النشاط المسرحي في الأقاليم، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وإيصال الفنون إلى جميع فئات المجتمع، وخلال اللقاء، رحب الوزير بالممثل محمد هنيدي، واصفًا إياه بأحد أبرز رموز الكوميديا في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن انطلاقة هنيدي المسرحية بدأت من خشبة مسرح الدولة، وأن التعاون معه في هذا المشروع يمثّل نقلة نوعية، نظرًا لجماهيريته الواسعة وقدرته على جذب شرائح عمرية مختلفة، وقد تقرر أن تكون البداية من مدينة الإسكندرية، حيث يقدّم هنيدي عرضًا مسرحيًا جديدًا على خشبة مسرح بيرم التونسي، بعد الإنتهاء من أعمال تطويره ورفع كفاءته، ليُفتتح الموسم المسرحي الجديد من قلب أحد أعرق المسارح المصرية.

من جانبه، أعرب محمد هنيدي عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع وزارة الثقافة، مؤكدًا استعداده لتقديم أعمال مسرحية نوعية تساهم في نشر البهجة والوعي الثقافي، خاصة في المحافظات التي تفتقر إلى الفعاليات الفنية.