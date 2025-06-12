ميرنا وليد - بيروت - تواصل المطربة مي فاروق إطلاق أغنيات ألبومها الجديد "تاريخي"، حيث كشفت مؤخرًا عن أحدث أغنية بعنوان "بنات الخلق"، إلى جانب جميع المنصات الرقمية ومحطات الإذاعة.

الأغنية تحمل طابعًا دراميًا واضحًا، وتعكس قصة فتاة تمر بتجربة عاطفية مؤلمة تركت أثرًا نفسيًا عميقًا، بعدما حطّم الحب أحلامها، وتركها في عزلة عن الناس، تُقاوم بصمت من أجل البقاء ضمن "العايشين"، كما تصف كلمات العمل.

"بنات الخلق" من كلمات عبد الرحمن محمد، ألحان مدين، توزيع موسيقي يحيى يوسف، وهندسة صوتية وميكس وماستر مصطفى رؤوف، ويشارك في العزف كل من مصطفى أصلان على الجيتار، وأحمد رجب على الباص جيتار. وتقول بعض كلمات الأغنية: "طريق الحب ضيّعها وما وصلهاش

لبيت جواه أمان مليان بأحلامها

بقت واحدة تبصلها متعرفهاش

بقت حاسه إن كل الناس هتألمها" ثم تختتم برسالة قوية: "ويا اللي غاوي تتسلى بقلوب عاشقين

بنات الخلق مش لعبة"

كانت هذه تفاصيل خبر مي فاروق تطرح "بنات الخلق".. سادس أغنيات ألبومها "تاريخي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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