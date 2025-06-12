شاروخان ينعي ضحايا تحطم الطائرة الهندية في أحمد آباد

ميرنا وليد - بيروت - أعرب نجم بوليوود شاروخان عن حزنه العميق إثر حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية قرب مطار أحمد آباد غربي الهند، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

وكتب عبر حسابه : "أشعر بالحزن الشديد إزاء الأخبار التي تحدثت عن الحادث الذي وقع في أحمد آباد.. صلواتي للضحايا وعائلاتهم وجميع المتضررين."

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحادث بأنه "أمر مفجع لا يوصف"، مؤكداً تضامنه الكامل مع عائلات الضحايا. وقال في منشور على منصة "إكس": "لقد أحزنتنا مأساة أحمد آباد... أتقدم بخالص التعازي لكافة المتضررين، وقد تواصلت مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة العاجلة"، وكانت الطائرة المنكوبة متجهة من أحمد آباد إلى العاصمة البريطانية لندن وعلى متنها 242 راكباً، قبل أن تتحطم بعد دقائق من الإقلاع، في حادثة هزت الرأي العام داخل الهند وخارجها.