شكرا لقرائتكم خبر عن مى فاروق تطرح أحدث أغنيات ألبومها الجديد "بنات الخلق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المغنية مى فاروق، أحدث أغنيات ألبومها الجديد والتى حملت اسم "بنات الخلق" على يوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، الأغنية من كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

أغنية "بنات الخلق"، تحمل طابعا دراميا، وتعبر عن حالة حب لفتاة، عاشت من خلالها صدمة، وضاعت بسببها أحلامها.

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها "تاريخى"، وكانت بعنوان "باركوا" كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، والثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات.

فى حين الأغنية الثالثة "ميزنى"، كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم، والرابعة "كان نفسي أقابلك"، كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف، والخامسة "اللى شافنا"، كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.

وتقول كلمات أغنية "بنات الخلق"..

بتبعد عن عيون الناس .. وحابسة نفسها في أوضة

بتتجرد من الإحساس .. تشوفها تقول دي محسودة

ده حتى قلبها الأبيض .. بقى جواه نقط سودا

طريق الحب ضيعها وما وصلهاش .. لبيت جواه أمان مليان بأحلامها

بقت واحدة تبصلها متعرفهاش .. بقت حاسه إن كل الناس هتألمها

بتتنفس عشان تفضل مع العايشين .. طبيعي تعيش حياة صعبة

ويا اللي غاوي تتسلى بقلوب عاشقين .. بنات الخلق مش لعبة

طريق الحب ضيعها وما وصلهاش .. لبيت جواه أمان مليان بأحلامها

بقت واحدة تبصلها متعرفهاش .. بقت حاسه إن كل الناس هتألمها