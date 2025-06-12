شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يصل بـ المشروع x لـ100 مليون جنيه وينتظر رقما قياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النجم كريم عبد العزيز بفيلمه المشروع x من تحقيق رقم قياسى جديد فى شباك تذاكر السينما المصرية، بعدما حقق الفيلم مع نهاية الأسبوع الثالث لعرضه 100 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى اقترابه من تحقيق رقم جديد فى شباك التذاكر المصرى.

الفيلم ينضم إلى سلسلة أفلام كريم عبد العزيز التي تتصدر قائمة الأعلي في تاريخ السينما مثل الفيل الأزرق وكيرة والجن وبيت الروبي وغيرها.

خبراء التوزيع السينمائي أكدوا أن المشروع x يشكل ظاهرة سينمائية جديدة بسبب تقنيات التصوير التي استخدمت في تنفيذه وبأماكن التصوير التي جرت بالعديد من الدول مما يضع الفيلم ضمن فئة الأفلام الأضخم إنتاجا في السنوات الأخيرة.

وأشاروا إلى أنه يشير إلى الثقة المتبادلة بين كريم عبد العزيز وجمهوره الذى توافد على مشاهدة الفيلم رغم أن قصته ومضمونه يختلفان تماما عن الألوان السينمائية المفضلة لجمهور العيد.

ولفت خبراء التوزيع إلى أن تواجد المشروع x ضمن أفلام عيد الأضحي ساهم في إحداث حالة توازن في شباك التذاكر وحافظ على الإقبال الجماهيرى بعد اقتصار الموسم على فيلمين جديدين فقط.

الفيلم يتصدر أيضا شباك التذاكر في دول الخليج العربي متجاوزا الأفلام العربية والأجنبية المعروضة بجانبه منذ بداية عرضه مع الأيام الأولي لعيد الأضحي المبارك.

يشار إلى أن المشروع x تأليف وإخراج بيتر ميمي وسيناريو أحمد حسني وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار وهنا الزاهد وأحمد غزي وعصام السقا وتتناول أحداثه حول عالم أثار يعمل على مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر ويدخل في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التى يبحث عنها.