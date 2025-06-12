شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان عن حادث الطائرة المنكوبة بالهند: حزين وصلواتي للضحايا والمتضررين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم الهندي شاروخان عن حزنه الشديد من حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية قرب مطار "أحمد أباد" غرب الهند، وسقوط عدد كبير من الضحايا.

شاروخان يعلق على مأساة تحطم الطائرة الهندية: صلواتي مع الضحايا وأسرهم

حيث كتب شاروخان عبر حسابه على "فيسبوك": "أشعر بالحزن الشديد إزاء الأخبار التي تحدثت عن الحادث الذي وقع في أحمد آباد.. صلواتي للضحايا وعائلاتهم وجميع المتضررين".

وكان رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى، وصف حادث تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية "آير إنديا" فى مدينة "أحمد آباد"، بأنه أمر مفجع لا يوصف.

مودي ينعى ضحايا تحطم طائرة أحمد آباد: "أمر مفجع لا يوصف"

وقال مودي -في منشور عبر منصة "إكس" نقلته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- "لقد أحزنتنا مأساة أحمد آباد، إنه لأمر مفجع لا يوصف.. في هذه اللحظة الحزينة، فإنني أتقدم بخالص التعازي لكافة المتضررين"، مشيرا إلى أنه تواصل مع الوزراء والجهات المعنية من أجل تقديم المساعدة للمتضررين جراء الحادث.

وكانت الطائرة المنكوبة متجهة من مدينة "أحمد آباد" إلى العاصمة البريطانية (لندن)، وعلى متنها 242 راكبا، وقد تحطمت بالقرب من مطار أحمد آباد عقب الإقلاع بفترة وجيزة.