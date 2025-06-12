شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حبيب يوجه رسالة دعم لـ تامر حسني بعد خضوع نجله لعمليتين جراحيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم حسام حبيب، على تقديم الدعم المعنوي للنجم تامر حسني، بعد خضوع نجله "آدم" لعمليتين جراحيتين لإزالة الزائدة.

ونشر حسام، عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تجمع تامر حسني وابنه آدم، وعلق عليها: "الف سلامة يا تامر لـ آدم، ربنا يشفيه ويعافيه ويطمنك عليه يا رب، ويقومه بسلامة إن شاء الله".

ويعيش تامر حسني وأسرته فترة صعبة بعد تعرض نجله آدم لأزمة صحية حرجة استدعت إجراء عمليتين جراحيتين طارئتين بسبب انفجار مفاجئ في الزائدة الدودية.



وخضع الطفل آدم لعملية جراحية دقيقة داخل أحد المستشفيات، ما أثار قلق محبيه وزملائه في الوسط الفني، الذين عبروا عن دعمهم ومساندتهم له ولعائلته في هذه المحنة.



تغريدة حسام حبيب

كما حرصت بسمة بوسيل، والدة آدم، على التعبير عن مشاعرها ودعائها لابنها عبر منشور مؤثر على حسابها في "إنستجرام"، حيث كتبت دعاء مؤثرا جاء فيه: "اللهم يا واسع الرحمة، يا شافي يا كافي، اشف عبدك الصغير آدم شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسه ثوب العافية، وارفع عنه كل ألم، وخفف عنه كل وجع، واشرح صدره، ويسر أمره، اللهم احفظه بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، واكفه بركنك القوي، وبارك في عمره وصحته ونموه. اللهم اجعل مرضه كفارة وطهورا، وقر أعيننا برؤيته في أحسن حال، عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين".