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ظهر ببدلة باللون الوردى.. براد بيت لا يزال يحمل لقب "الرجل الأكثر سحراً"

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  • ظهر ببدلة باللون الوردى.. براد بيت لا يزال يحمل لقب "الرجل الأكثر سحراً" 1/5
  • ظهر ببدلة باللون الوردى.. براد بيت لا يزال يحمل لقب "الرجل الأكثر سحراً" 2/5
  • ظهر ببدلة باللون الوردى.. براد بيت لا يزال يحمل لقب "الرجل الأكثر سحراً" 3/5
  • ظهر ببدلة باللون الوردى.. براد بيت لا يزال يحمل لقب "الرجل الأكثر سحراً" 4/5
  • ظهر ببدلة باللون الوردى.. براد بيت لا يزال يحمل لقب "الرجل الأكثر سحراً" 5/5

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الخميس، 12 يونيو 2025 03:18 م

أثار النجم براد بيت ضجة على الإنترنت بعد ظهوره على السجادة الحمراء في حفل إطلاق فيلمه الجديد F1: The Movi، وحضر ممثل فيلم Once Upon a Time... in Hollywood العرض الأول لفيلمه الدرامي الرياضي في فندق سوفيتيل ريفورما في مدينة مكسيكو .

Brad Pitt was spending time away from Hollywood with his girlfriend Ines de Ramon before he hit Mexico on Monday for his F1 premiere

 

ظهر نجم هوليوود على السجادة الحمراء مرتديًا بدلة، باللون الوردي، وأظهر قصّة شعره القصيرة التي ظهر بها لأول مرة الشهر الماضي، وأكمل بيت، الذي أنهى مؤخراً طلاقه من أنجلينا جولي، إطلالته بقميص أزرق فاتح المصنوعة من جلد الغزال.

Brad Pitt, 61, looked typically dapper in an eye-catching suit as he stepped out to promote his new F1 movie in Mexico City

وقد أبدى معجبو الممثل إعجابهم بمظهره، حيث كتب أحدهم على TikTok: "إنه جذاب بشكل لا يصدق"، بينما أضاف آخر أن "ابتسامة بيت تاخذ قلبي في كل مرة"، وفقًا لموقع Parade، وقد شبه أحد معجبي بيت عملية تقدمه في السن بـ"الويسكي الجيد"، كما قال عنه أحدهم إنه "الرجل الأكثر سحراً".

Brad seemed in great spirits as he took time for interviews, signed autographs and took photos with fans

وفي مقابلة مع مجلة جي كيو ، قال بيت إنه يعتقد أن سائقي الفورمولا 1 يواجهون ضغوطا وانتقادات عامة أكثر من الممثلين.

Brad offered a wave to supporters, who were sent into a frenzy following his arrival


وكان قد تحدث النجم العالمي  براد بيت في تصريحات نادرة حول ظهوره العلني الأول مع صديقته إينيس دي رامون.
في محادثة أجريت مؤخرًا مع مجلة GQ لعدد صيف 2025، وتحدث الممثل البالغ من العمر 61 عامًا عن حضوره سباق الجائزة الكبرى البريطاني لعام 2024 مع دي رامون.


وتساءلت الصحيفة عما إذا كان من المخطط ظهورهما لأول مرة كزوجين في سباق الفورمولا 1، ورد نجم الفورمولا 1 بضحكة، مشيرا إلى أن الحياة لا يمكن التنبؤ بها وأنه يسير حسب الظروف فقط.

قائلا "لا يا صديقي، الأمر ليس محسوبًا إلى هذا الحد"، ثم تابع بيت قائلاً: " كم سيكون مرهقا انت تعيش وانت تجري كب هذه الحسابات.. الحياة تتطور فقط. العلاقات بدورها  تتطور".

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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