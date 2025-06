شكرا لقرائتكم خبر عن ظهر ببدلة باللون الوردى.. براد بيت لا يزال يحمل لقب "الرجل الأكثر سحراً" والان مع تفاصيل الخبر

أثار النجم براد بيت ضجة على الإنترنت بعد ظهوره على السجادة الحمراء في حفل إطلاق فيلمه الجديد F1: The Movi، وحضر ممثل فيلم Once Upon a Time... in Hollywood العرض الأول لفيلمه الدرامي الرياضي في فندق سوفيتيل ريفورما في مدينة مكسيكو .

ظهر نجم هوليوود على السجادة الحمراء مرتديًا بدلة، باللون الوردي، وأظهر قصّة شعره القصيرة التي ظهر بها لأول مرة الشهر الماضي، وأكمل بيت، الذي أنهى مؤخراً طلاقه من أنجلينا جولي، إطلالته بقميص أزرق فاتح المصنوعة من جلد الغزال.

وقد أبدى معجبو الممثل إعجابهم بمظهره، حيث كتب أحدهم على TikTok: "إنه جذاب بشكل لا يصدق"، بينما أضاف آخر أن "ابتسامة بيت تاخذ قلبي في كل مرة"، وفقًا لموقع Parade، وقد شبه أحد معجبي بيت عملية تقدمه في السن بـ"الويسكي الجيد"، كما قال عنه أحدهم إنه "الرجل الأكثر سحراً".

وفي مقابلة مع مجلة جي كيو ، قال بيت إنه يعتقد أن سائقي الفورمولا 1 يواجهون ضغوطا وانتقادات عامة أكثر من الممثلين.



وكان قد تحدث النجم العالمي براد بيت في تصريحات نادرة حول ظهوره العلني الأول مع صديقته إينيس دي رامون.

في محادثة أجريت مؤخرًا مع مجلة GQ لعدد صيف 2025، وتحدث الممثل البالغ من العمر 61 عامًا عن حضوره سباق الجائزة الكبرى البريطاني لعام 2024 مع دي رامون.



وتساءلت الصحيفة عما إذا كان من المخطط ظهورهما لأول مرة كزوجين في سباق الفورمولا 1، ورد نجم الفورمولا 1 بضحكة، مشيرا إلى أن الحياة لا يمكن التنبؤ بها وأنه يسير حسب الظروف فقط.

قائلا "لا يا صديقي، الأمر ليس محسوبًا إلى هذا الحد"، ثم تابع بيت قائلاً: " كم سيكون مرهقا انت تعيش وانت تجري كب هذه الحسابات.. الحياة تتطور فقط. العلاقات بدورها تتطور".