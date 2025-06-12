شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى ترقص وتغنى فى حفل زفاف أمينة خليل باليونان وتوجه لها رسالة والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت الفنانة دينا الشربينى محركات البحث على موقع جوجل بعد انتشار العديد من الفيديوهات لها من حفل زفاف أمينة خليل الذي أقيم في اليوم اليونان يوم الاثنين الماضى، حيث ظهرت دينا في حالة سعادة كبيرة ترقص وتغنى مع أمينة خليل، لتكشف هذه الفيديوهات عن مدى الصداقة الكبيرة التي تجمع الفنانتين.



دينا الشربيني مع امينة خليل

دينا الشربينى حرصت على تهنئة أمينة خليل على زواجها من خلال رسالة نشرتها على استورى حسابها بموقع إنستجرام حيث كتبت:"منمونتي، أختي وعروستي، قلبي يرقص فرحاً وأنا أراكِ تبدأين فصلًا جديدًا من حياتك. كنا دائمًا شريكتين في كل شيء، واليوم أشاهدك إلى جانب من سيكمل معكِ هذا المشوار، وذلك يجعل سعادتي لا توصف".

وأضافت دينا الشربينى في رسالتها إلى أمينة خليل:"أسأل الله أن تكون بدايتك الجديدة مليئة بالحب والدفء والسعادة. أنا فخورة بكِ وباختيارك، وسعيدة لأنك وجدتِ من تحلمين به شريكًا لحياتك. أحبك من أعماق قلبي".



رقص دينا الشربينى مع امينة خليل

واحتفلت النجمة أمينة خليل الإثنين الماضي، للمرة الثانية بزفافها على المصور أحمد زعتر باليونان وسط أجواء الطبيعة ، إذ حضر الحفل عدد من أصدقاء العروسين والمقربين لهما على الساحة الفنية، أبرز هؤلاء الفنانة أسماء جلال، اسر ياسين، تارا عماد، سلمى أبو ضيف، دينا الشربيني، انجى كيوان، المخرج كريم الشناوى، أمير المصرى وعدد آخر من الفنانين.

يذكر أن آخر عمل جمع دينا الشربينى وأمينة خليل فيلم "شقو" الذى تم عرضه في عيد الفطر 2024، وشاركا في بطولته إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.



رسالة دينا الشربينى لـ امينة خليل بعد زواجها



