شكرا لقرائتكم خبر عن HBO تكشف عن تفاصيل جديدة في مسلسل هاري بوتر والان مع تفاصيل الخبر

يعود هاري بوتر بقوة كمسلسل تلفزيوني من إنتاج HBO حيث أكدت قناة HBO انضمام أعضاء رئيسيين للمسلسل حيث شاركت شركة البث العملاقة سلسلة من الصور للممثلين الذين من المقرر أن يلعبوا بعض الأدوار الرئيسية في سلسلة هاري بوتر القادمة .

وشاركت شركة البث العملاقة سلسلة من الصور للممثلين الذين من المقرر أن يلعبوا بعض الأدوار الرئيسية في سلسلة هاري بوتر القادمة .



ابطال هاري بوتر



بعد الإعلان عن دومينيك ماكلولين في دور هاري بوتر، وآرابيلا ستانتون في دور هيرمايوني جرينجر، وأليستير ستاوت في دور رون ويزلي في المسلسل الجديد، تم الكشف عن تسعة وجوه أخرى للأدوار في الموسم الأول من هاري بوتر وحجر الفيلسوف .



وتضمنت الصور كاثرين باركنسون في دور مولي ويزلي، والدة رون، أفضل صديق لهاري في المسلسل، ولوكس برات في دور دراكو مالفوي، وجوني فلين في دور لوشيوس مالفوي.

بالإضافة إلى ذلك، تم الكشف أيضًا عن ليو إيرلي في دور شيموس فينيجان، وأليسيا ليوني في دور بارفاتي باتيل، وسيينا موسى في دور لافندر براون، وبيل باولي في دور بتونيا دورسلي، ودانيال ريجبي في دور فيرنون دورسلي، وبيرتي كارفيل في دور كورنيليوس فادج.



وذكرت شبكة HBO في بيان لها أن كل رواية من روايات هاري بوتر السبع للكاتبة جي كي رولينغ سيتم تحويلها إلى موسم تلفزيوني.

وجاء في البيان: "ستكون السلسلة بمثابة اقتباس مخلص لسلسلة كتب هاري بوتر المحبوبة للمؤلفة والمنتجة التنفيذية جي كي رولينغ".



"وسوف يضم طاقمًا مثيرًا وموهوبًا لقيادة جيل جديد من المعجبين، مليئًا بالتفاصيل الرائعة والشخصيات المحبوبة التي يعشقها محبو هاري بوتر منذ أكثر من 25 عامًا"، كما جاء في البيان.