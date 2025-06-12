شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية روجينا وأشرف زكى في أجازتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة روجينا متابعيها صورا جديدة برفقة زوجها النجم أشرف زكي، أثناء قضائها عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" .



النجمة روجينا



روجينا واشرف زكى



روجينا



الفنانة روجينا



وكانت آخر أعمال الفنانة روجينا مسلسل "حسبة عمري" يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية هند، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".