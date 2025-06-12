شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة الموسيقى العربية تقدم أعمال كمال الطويل على مسرح الجمهورية.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث التابعة لدار الأوبرا المصرية، باقة من أجمل أعمال الموسيقار الكبير كمال الطويل، وذلك يوم الخميس القادم الموافق 19 يونيو، على مسرح الجمهورية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، بقيادة المايسترو محمد الموجي.

وسيشارك في الحفل فناني فرقة الموسيقة العربية للتراث وهم ياسر سليمان، محي صلاح، أحمد محسن، ريم حمدي، حنان الخولي، نهى حافظ.

ويعد كمال الطويل أحد أبرز الملحنين الوطنيين في تاريخ مصر، فارتبطت ألحانه الوطنية بأهم الأحداث التي مرت بها البلاد، فضلا عن مشاركته في تلحين أغنيات خالدة في أعياد الثورة المصرية، وقدم الحانا رافقت المصريين خلال حرب أكتوبر والعدوان الثلاثي، مما جعل موسيقاه جزءا لا يتجزأ من الذاكرة الوطنية.

ومن أبرز محطات مسيرة كمال الطويل تعاونه مع الفنان عبد الحليم حافظ، إذ لحن له العديد من الأغاني التي تنوعت ما بين العاطفية والوطنية، كما تعاون مع الشاعر مرسي جميل عزيز في مجموعة من الأغاني التي أداها عبد الحليم في أفلامه، والتي كان من ضمنها «الحلو حياتي»، و«قولوا الحقيقة»، و«بتلوموني ليه».