تانيا قسيس تحتفل بأغنيتها الجديدة .. وتوجه رسالة لكارول سماحة

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس الإعلاميين إلى إحتفال في منطقة أنفه الساحرة في شمال لبنان، وذلك بإطلاق أغنيتها الجديدة "خليني معاك" وهي ألحان المصري عمرو مصطفى وهو التعاون الثاني بينهما، وهي كلمات مصطفى ناصر وتوزيع فادي إبراهيم.



وتم اختيار منطقة أنفه للإحتفال لأنها المكان الذي تم تصوير كليب الأغنية بتوقيع المخرج إبراهيم كسرواني.

سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر كانت حاضرة في الإحتفال وكانن لها لقاءً خاصاً مع تانيا قسيس على هامش الحدث، وتخلل اللقا ء الكثير من التصريحات الشيقة سواء عن كواليس الاغنية اجديدة، والتجدد في لوك قسيس، والغناء باللهجة المصرية.

كما تطرقت قسيس إلى الحث الوطني لديها، وعن وضعها العاطفي، وأبدت رأيها بالإنتقادات التي تعرضت لها الفنانة اللبنانية كارول سماحة بعد أن استكملت مشاريعها الفنية المهنية بعد رحيل زوجها المنتج وليد مصطفى وغيرها من الأمور.

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