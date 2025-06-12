نوال الزغبي تتألق بالفضي اللامع في أحدث جلسة تصوير

ميرنا وليد - بيروت - خطفت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الأنظار بإطلالة فاخرة خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بالتزامن مع إطلاق أغنيتها الجديدة "ماضي وفات".

وتألقت نوال في الصور بفستان فضي لامع من تصميم المصمم اللبناني جان لويس صبجي

جاء الفستان بقصة طويلة وضيقة تعانق الجسد،وتميزت بتفاصيله الراقية عند الأكتاف والخصر، وأضافت لمعة الترتر لمسة من الدراما والرقي.

وأكملت إطلالتها بأقراط ناعمة وتسريحة شعر مالسة انسدلت بانسيابية، وتميزت بلفّ خصل شعرها حول العنق، ما أضفى بعداً جمالياً جديداً للصورة. واختارت مكياجاً سموكي كلاسيكياً أبرز ملامحها بأسلوب أنثوي وأنيق.



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