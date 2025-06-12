شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجوم أسبان ينحتون أغنية "بقت عادة" لـ حماقي بعد مرور 19عاما من طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور أكثر من 19 عاما على إطلاق أغنية "بقت عادة" للنجم محمد حماقي من ألبومه "خلص الكلام" الذي تم إصداره عام 2006 كشف عدد من محبي المطرب المصري بمختلف دول العالم عن قيام 4 من نجوم الأغنية الإسبانية بنحت الأغنية بنفس اللحن والأداء الغنائي وتصويرها كفيديو كليب تم إطلاقه منذ شهر تقريبا على قناة أحد المشاركين بالنسخة الاسباني وهو مطرب الراب العالمي اورجينال الياس Original Elia .

أغنية حماقي "بقت عادة" كلمات أيمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى وتوزيع تميم و من إنتاج صوت الدلتا عام 2006 ضمن ألبوم خلص الكلام ولم يتم تصويرها كفيديو كليب.

أما النسخة الاسبانية من "بقت عادة" قام بغنائها 4 نجوم اسبان هم اورجينال اليأس والثنائي لاس رودس المكون من الاختين كورال وامارا رودس بالإضافة الى جافا ميدنا.

وتم تصوير الاغنية المسروقة كفيديو كليب بمشاركة ال 4 نجوم الاسبان واطلاقها منذ شهر تقريبا علي قناة اورجينال إلياس على يوتيوب وحققت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي.

يعد حماقي أحد افضل نجوم مصر والعالم العربي في رؤيته الموسيقية واختياراته بعناية لأغانيه من حيث الكلمات والحن والتوزيع لذا تستمر لسنوات تتردد من جيل لآخر.

ومن المقرر أن يحيي حماقي حفل بمهرجان موازين يوم 21 يونيو الجاري، ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد في عام 2025 خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.