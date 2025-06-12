شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكري تنشر صورا بالحجاب من زيارتها لتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة يارا السكري عدة صور لها من زيارتها لتركيا أثناء التواجد بمسجد آيا صوفيا، وارتدت الحجاب خلال الصور التي نشرتها مؤخراً عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .



يارا السكري فى تركيا

هذا وتخوض الفنانة يارا السكرى فى فيلم "صقر وكناريا" أولى تجاربها السينمائية بعدما شاركت فى مسلسل فهد البطل خلال شهر رمضان الماضى الذى سجل أول تجاربها التمثيلية بوجه عام، والفيلم من بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، انتصار وعدد آخر من الفنانين جارى الإعلان عن أسمائهم، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي ومقرر عرضه فى موسم صيف 2025.



يارا السكري

شاركت يارا فى مسلسل فهد البطل من بطولة: أحمد العوضى، ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، لوسى، محمود البزاوى، حمزة العيلى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، محسن منصور، مجدى بدر، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، زينة منصور، ريم عامر، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.