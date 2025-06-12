ماجد الكدواني يكشف سر يربطه بـ كريم عبد العزيز عمره 24 عاماً

ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المصري ماجد الكدواني عن سر يربطه بصديقه المقرب الممثل المصري كريم عبد العزيز، ويعود لعام 2001.

وأوضح الكدواني أن هذه الطريقة في تقديم الكوميديا يشترك فيه مع صديقه كريم عبد العزيز، وهو ما اتفقا عليه منذ أول تعاون بينهما في فيلم "حرامية في كي جي تو" عام 2001، وأكمل: "أنا وكريم عبد العزيز جبناء كوميديا، بنخاف من الأفّورة ومن كسفة الإيفيه اللي مايجبش. فقررنا نستخبّى جوه الشخصية ونصدّقها، ونقدم الكوميديا من خلالها، من غير ما نبقى بنضحك الناس بشكل مباشر".

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