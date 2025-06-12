هل انفصل باراك أوباما عن زوجته ميشيل؟.. صورة توضح الحقيقة!

ميرنا وليد - بيروت - ظهر الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، برفقة زوجته ميشيل أوباما وابنتيهما ساشا وماليا، بصورة عائلية دافئة، خلال احتفال خاص بعيد ميلاد ساشا الرابع والعشرين في العاشر من حزيران/ يونيو.



وجتاءت هذه الصورة التي جمعت أفراد العائلة الأربعة، كرد على الشائعات التي طالت علاقة الزوجين خلال الأشهر الماضية.

وأكد ظهور باراك وميشيل، سويًا في هذه المناسبة، محاطين بالحب والابتسامات، أن العائلة لا تزال متماسكة ومترابطة.

وشارك باراك الصورة مع متابعيه، وأرفقها بتعليق كتب فيه: "عيد ميلاد سعيد يا ساشا! رؤيتك تكبرين وتصبحين هذه المرأة الرائعة كانت نعمة حقيقية. سأظل دائمًا فخورًا بك، ودائمًا إلى جانبك".

أما ميشيل، فكتبت برسالة مليئة بالمشاعر: "عيد ميلاد سعيد لابنتي العزيزة، ساشا! لا أصدق كم مرّ الوقت بسرعة. فخورة بك للغاية، وسأحبك دائمًا!"