ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان اليوتيوبر العالمي مستر بيست صوّر 15 فيديو، وذلك كي يتم عرضها بعد وفاته، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل.
على صعيد آخر أثار مستر بيست مؤخرا دهشة الجمهور بعد تصريحه الأخير الذي أكد من خلاله أنه يعاني من أزمة مالية، جبرته على إقتراض الأموال لتغطية تكاليف حفل زفافه، وهو المعروف بثروته التيتخطت المليار دولار.
وكتب: "أنا لا أملك مالًا كافيًا، وأستعين بوالدتي لتغطية تكاليف زفافي. أنا شخصيًا لا أملك الكثير من المال لأنني أُعيد استثمار كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما سيحصل بعد وفاة مستر بيست! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.