هذا ما سيحصل بعد وفاة مستر بيست!

ميرنا وليد - بيروت - ذكرت وسائل إعلام عالمية ان اليوتيوبر العالمي مستر بيست صوّر 15 فيديو، وذلك كي يتم عرضها بعد وفاته، الأمر الذي شكّل جدلا كبيرا بين الجمهور على مواقع التواصل.



على صعيد آخر أثار مستر بيست مؤخرا دهشة الجمهور بعد تصريحه الأخير الذي أكد من خلاله أنه يعاني من أزمة مالية، جبرته على إقتراض الأموال لتغطية تكاليف حفل زفافه، وهو المعروف بثروته التيتخطت المليار دولار.

وكتب: "أنا لا أملك مالًا كافيًا، وأستعين بوالدتي لتغطية تكاليف زفافي. أنا شخصيًا لا أملك الكثير من المال لأنني أُعيد استثمار كل شيء".